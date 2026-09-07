Сибига высмеял Лаврова: "СВО" против нацизма нужно проводить в России"
Россия продолжает манипулировать темой "нацизма в Европе". Украина жестко отреагировала на подобные инсинуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги в Х.
"СВО" против нацизма в России
Сибига ответил на очередное пропагандистское заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Тот придумал "нацизм в Европе", который нужно искоренять.
"Чтобы добиться этой цели, понадобилась бы специальная военная операция в европейской части России", - метко сказал Сибига.
Ранее российские СМИ сообщали, что Лавров сказал это во время выступления перед студентами МГИМО 7 сентября. Он цинично заявил, что "СВО" должно завершиться так, чтобы в Европе "не осталось нацизма".
Напомним, РБК-Украина писало, что Сибига призвал европейское правительство и к решительным шагам на фоне гибридной войны России.
Также сообщалось, что Сибига расценил российский удар по заводу Coca-Cola в Киевской области как умышленное нападение на американский бизнес. Он в очередной раз призвал Палату представителей США принять Закон о санкциях против России.