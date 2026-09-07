Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги в Х.

"СВО" против нацизма в России

Сибига ответил на очередное пропагандистское заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Тот придумал "нацизм в Европе", который нужно искоренять.

"Чтобы добиться этой цели, понадобилась бы специальная военная операция в европейской части России", - метко сказал Сибига.

Ранее российские СМИ сообщали, что Лавров сказал это во время выступления перед студентами МГИМО 7 сентября. Он цинично заявил, что "СВО" должно завершиться так, чтобы в Европе "не осталось нацизма".

Напомним, РБК-Украина писало, что Сибига призвал европейское правительство и к решительным шагам на фоне гибридной войны России.