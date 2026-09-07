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Сибига высмеял Лаврова: "СВО" против нацизма нужно проводить в России"

20:20 07.09.2026 Пн
1 мин
Украинский министр потролил приспешника Путина
aimg Елена Бджола
Сибига высмеял Лаврова: "СВО" против нацизма нужно проводить в России" Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (x.com/andrii_sybiha)
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Россия продолжает манипулировать темой "нацизма в Европе". Украина жестко отреагировала на подобные инсинуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги в Х.

"СВО" против нацизма в России

Сибига ответил на очередное пропагандистское заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Тот придумал "нацизм в Европе", который нужно искоренять.

"Чтобы добиться этой цели, понадобилась бы специальная военная операция в европейской части России", - метко сказал Сибига.

Ранее российские СМИ сообщали, что Лавров сказал это во время выступления перед студентами МГИМО 7 сентября. Он цинично заявил, что "СВО" должно завершиться так, чтобы в Европе "не осталось нацизма".

Напомним, РБК-Украина писало, что Сибига призвал европейское правительство и к решительным шагам на фоне гибридной войны России.

Также сообщалось, что Сибига расценил российский удар по заводу Coca-Cola в Киевской области как умышленное нападение на американский бизнес. Он в очередной раз призвал Палату представителей США принять Закон о санкциях против России.

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