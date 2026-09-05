Так починалося вторгнення в Україну: Сибіга попередив Європу про сценарій РФ

На переконання очільника МЗС, Росія вже веде активну війну проти Європи, навіть якщо та цього не визнає. Він закликав європейські уряди до рішучих кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

За словами Сибіги, Росія вже веде проти Європи приховану війну - від інциденту в Лейпцигу та підривних дій проти виробників оборонної продукції в десятці країн ЄС до таємних вербувань, глушіння GPS, вторгнень дронів і ракет у повітряний простір НАТО, пошкодження підводних кабелів у Балтії та кібератак.

Окремо міністр згадав масштабні дезінформаційні кампанії, що використовують кризу в Сеуті, та нещодавно виявлені підземні тунелі з Білорусі до Балтики.

"Зараз не час для мрійництва. До цих інцидентів слід ставитися серйозно, як до скоординованих компонентів ширшої зловмисної стратегії", - наголосив Сибіга.

Він нагадав, що російській агресії проти України - як у 2014, так і у 2022 роках - передувала саме така тактика: підрив єдності, послаблення національного спротиву та підготовка ґрунту для військових дій.

Які кроки пропонує Сибіга

Міністр назвав три ключові кроки, які, за його словами, можуть стати останнім шансом для європейських урядів захистити своїх громадян.

Перше - різко обмежити присутність російських громадян у Європі. Комбатантам з РФ має бути заборонено в'їзд до ЄС, а необов'язкові візи скорочені до мінімуму.

Друге - розірвати всі зв'язки з Росією, зокрема торговельні. Сибіга виступив за торговельне ембарго, суворі санкції та згортання всіх енергетичних проєктів, включно з атомною енергетикою.

Третє - повністю демонтувати мережі впливу Росії в Європі: закрити всі представництва "Росспівробітництва" та "російські доми", скоротити культурний і науковий обмін, заборонити російську пропаганду та її посередників.

Сибіга наголосив, що вибір для Європи стоїть за принципом "або-або": або Москва досягне успіху у своїй "агресії в сірій зоні", або Європа продемонструє рішучість захищати життя.

За його словами, Україна накопичила величезний досвід протидії російській агресії в усіх її формах і готова ділитися ним та відігравати вирішальну роль у захисті стабільності на континенті.