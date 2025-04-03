Сибіга про виробництво зброї в Україні: ми вже майже на 40% самодостатні

"Сьогодні на засіданні Ради Україна-НАТО я зосереджуся на самодостатності - України та Європи. Україна зараз витрачає 26% свого бюджету на оборону", - сказав Сибіга.

За його словами, українська оборонна промисловість виробляє мільйони безпілотників на рік, серед інших досягнень.

"Ми вже майже на 40% самодостатні. І ми можемо збільшити всі ці показники", - зазначив глава МЗС.