Сибига о производстве оружия в Украине: мы уже почти на 40% самодостаточны

Украина интенсивно развивает свою оборонную промышленность, в частности производит миллионы беспилотников в год. Таким образом страна уже почти на 40% самодостаточна в изготовлении оружия.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе.
"Сегодня на заседании Совета Украина-НАТО я сосредоточусь на самодостаточности - Украины и Европы. Украина сейчас тратит 26% своего бюджета на оборону", - сказал Сибига.
По его словам, украинская оборонная промышленность производит миллионы беспилотников в год, среди других достижений.
"Мы уже почти на 40% самодостаточны. И мы можем увеличить все эти показатели", - отметил глава МИД.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина постепенно масштабировала производство беспилотников.
В прошлом году министр обороны Рустем Умеров заявлял, что в 2025-м военно-промышленный комплекс (ВПК) усилит производство вооружения. Речь в основном шла о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах.
Как сообщили в Минобороны, в 2025 году уровень обеспечения ВСУ беспилотными системами, особенно FPV-дронами, вырос. Теперь эта цифра составляет уже около 200 тысяч единиц в месяц.
По словам президента Владимира Зеленского, в марте украинский дрон прошел испытания на 3000 км.
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