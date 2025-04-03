Сибига о производстве оружия в Украине: мы уже почти на 40% самодостаточны

"Сегодня на заседании Совета Украина-НАТО я сосредоточусь на самодостаточности - Украины и Европы. Украина сейчас тратит 26% своего бюджета на оборону", - сказал Сибига.

По его словам, украинская оборонная промышленность производит миллионы беспилотников в год, среди других достижений.

"Мы уже почти на 40% самодостаточны. И мы можем увеличить все эти показатели", - отметил глава МИД.