Сибіга про виробництво зброї в Україні: ми вже майже на 40% самодостатні
Україна інтенсивно розвиває свою оборонну промисловість, зокрема виробляє мільйони безпілотників на рік. Таким чином країна вже майже на 40% самодостатня у виготовленні зброї.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі.
"Сьогодні на засіданні Ради Україна-НАТО я зосереджуся на самодостатності - України та Європи. Україна зараз витрачає 26% свого бюджету на оборону", - сказав Сибіга.
За його словами, українська оборонна промисловість виробляє мільйони безпілотників на рік, серед інших досягнень.
"Ми вже майже на 40% самодостатні. І ми можемо збільшити всі ці показники", - зазначив глава МЗС.
Виробництво дронів в Україні
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна поступово масштабувала виробництво безпілотників.
Минулого року міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що у 2025-му військово-промисловий комплекс (ВПК) посилить виробництво озброєння. Мова здебільшого йшла про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети.
Як повідомили у Міноборони, у 2025 році рівень забезпечення ЗСУ безпілотними системами, особливо FPV-дронами, зріс. Тепер ця цифра становить вже близько 200 тисяч одиниць на місяць.
За словами президента Володимира Зеленського, у березні український дрон пройшов випробування на 3000 км.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.