Сибига о производстве оружия в Украине: мы уже почти на 40% самодостаточны

Украина интенсивно развивает свою оборонную промышленность, в частности производит миллионы беспилотников в год. Таким образом страна уже почти на 40% самодостаточна в изготовлении оружия.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе.

"Сегодня на заседании Совета Украина-НАТО я сосредоточусь на самодостаточности - Украины и Европы. Украина сейчас тратит 26% своего бюджета на оборону", - сказал Сибига.

По его словам, украинская оборонная промышленность производит миллионы беспилотников в год, среди других достижений.

"Мы уже почти на 40% самодостаточны. И мы можем увеличить все эти показатели", - отметил глава МИД.