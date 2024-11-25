Сибіга відвідає Італію для участі в міністерській зустрічі G7

25-26 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на доручення президента Володимира Зеленського здійснить візит до Італії, де візьме участь у міністерській зустрічі G7.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.
У перший день візиту Андрій Сибіга зустрінеться з міністром закордонних справ Італії Антоні Таяні, главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем і представниками країн "Глобального Півдня".
Другого дня, 26 листопада, запланована участь глави МЗС України в спеціальній сесії, присвяченій Україні. Також міністр проведе переговори із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро, міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі та міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.
Крім того, за даними джерел РБК-Україна, Сибіга проведе двосторонні зустрічі з міністрами Катару, Індії, Південної Кореї, Філіппін та Індонезії.
Під час зустрічі з корейським візаві Сибіга обговорить протидію загрозам втягування КНДР у війну та поглибленої військово-технічної співпраці РФ і КНДР.
Наприкінці жовтня у ЗМІ з’явилися повідомлення про участь військових з КНДР на боці Росії у війні проти України.
29 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що на той момент на території Росії вже перебували три тисячі північнокорейських солдатів. За його словами, їхня чисельність невдовзі суттєво збільшиться, що згодом підтвердилося.
Нещодавно Зеленський повідомив, що кількість північнокорейських військових у Росії досягла 11 тисяч і може зрости до 100 тисяч осіб.
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