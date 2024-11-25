Сибига посетит Италию для участия в министерской встрече G7

В первый день визита Андрей Сибига встретится с министром иностранных дел Италии Антони Таяни, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и представителями стран "Глобального Юга".

На второй день, 26 ноября, запланировано участие главы МИД Украины в специальной сессии, посвященной Украине. Также министр проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, министром иностранных дел Канады Мелани Жоли и министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Ключевые вопросы повестки дня:

Укрепление международной поддержки Украины в ответ на агрессивные действия РФ, в частности, привлечение войск КНДР, баллистические обстрелы и атаки на гражданскую инфраструктуру;

Согласование новых мер военной помощи Украине;

Усиление санкционного давления на Россию;

Реализация "Плана победы" и продвижение Формулы мира, основанной на принципах Устава ООН.

Кроме того, по данным источников РБК-Украина, Сибига проведет двусторонние встречи с министрами Катара, Индии, Южной Кореи, Филиппин и Индонезии.

Во время встречи с корейским визави Сибига обсудит противодействие угрозам втягивания КНДР в войну и углубленного военно-технического сотрудничества РФ и КНДР.