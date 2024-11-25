Сибига посетит Италию для участия в министерской встрече G7

25-26 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по поручению президента Владимира Зеленского совершит визит в Италию, где примет участие в министерской встрече G7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
В первый день визита Андрей Сибига встретится с министром иностранных дел Италии Антони Таяни, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и представителями стран "Глобального Юга".
На второй день, 26 ноября, запланировано участие главы МИД Украины в специальной сессии, посвященной Украине. Также министр проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, министром иностранных дел Канады Мелани Жоли и министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
Кроме того, по данным источников РБК-Украина, Сибига проведет двусторонние встречи с министрами Катара, Индии, Южной Кореи, Филиппин и Индонезии.
Во время встречи с корейским визави Сибига обсудит противодействие угрозам втягивания КНДР в войну и углубленного военно-технического сотрудничества РФ и КНДР.
В конце октября в СМИ появились сообщения об участии военных из КНДР на стороне России в войне против Украины.
29 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на тот момент на территории России уже находились три тысячи северокорейских солдат. По его словам, их численность вскоре существенно увеличится, что впоследствии подтвердилось.
Недавно Зеленский сообщил, что количество северокорейских военных в России достигло 11 тысяч и может возрасти до 100 тысяч человек.
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