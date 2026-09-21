Сибіга відреагував на заяви Мадяра: схоже, хоч Орбан пішов, його політика процвітає

Сибіга відповів Мадяру

Сибіга зазначив, що здивований "безпідставно конфронтаційними заявами" прем’єр-міністра Угорщини на адресу України.

"Карпатська інтеграційна ініціатива спрямована на розвиток усього нашого регіону, сприяючи добробуту, взаємозв’язку та реалізації взаємовигідних проєктів у восьми карпатських країнах", - каже міністр.

За його словами, причини такої категоричної відмови Угорщини йому невідомі.

Не менш дивним розвитком подій стали заяви щодо неможливості співробітництва між українськими та угорськими енергетичними компаніями, продовжив Сибіга.

Він вважає, що втручання політики у прагматичну бізнес-взаємодію не приносить добра.

"Політика Орбана процвітає"

Як каже Сибіга, останні заяви з Будапешта натякають на те, що дух Орбана залишився в угорській політиці.

"Складається враження, що, хоча Віктор Орбан пішов, його політика блокування та ізоляціонізму продовжує процвітати", - впевнений Сибіга.

На його думку, орбанізм у минулому не приніс користі ані Угорщині, ані ширшому регіону. Так само не принесе і надалі, каже міністр.

"Попри ці заяви, ми вкотре наголошуємо на готовності та відкритості України до розвитку взаємовигідного, прагматичного та взаємоповажного двостороннього співробітництва з Угорщиною”, - зазначив Сибіга.