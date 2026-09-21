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Сибига отреагировал на заявления Мадяра: похоже, хоть Орбан ушел, его политика процветает

22:48 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (x.com/andrii_sybiha)

Политика блокирования и изоляционизма по отношению к Украине продолжается и после отставки экс-премьера Венгрии Виктора Орбана. Теперь в меседжах нового главы правительства Петера Мадяра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Х.

Сибига ответил Мадяру

Сибига отметил, что удивлен "безосновательно конфронтационными заявлениями" премьер-министра Венгрии в адрес Украины.

"Карпатская интеграционная инициатива направлена на развитие всего нашего региона, способствуя благосостоянию, взаимосвязи и реализации взаимовыгодных проектов в восьми карпатских странах", - говорит министр.

По его словам, причины столь категорического отказа Венгрии ему неизвестны.

Не менее странным развитием событий стали заявления насчет невозможности сотрудничества между украинскими и венгерскими энергетическими компаниями, продолжил Сибига.

Он считает, что вмешательство политики в прагматичное бизнес-взаимодействие не приносит добра.

"Политика Орбана процветает"

Как говорит Сибига, последние заявления из Будапешта намекают на то, что дух Орбана остался в венгерской политике.

"Создается впечатление, что, хотя Виктор Орбан ушел, его политика блокирования и изоляционизма продолжает процветать", - уверен Сибига.

По его мнению, орбанизм в прошлом не принес пользы ни Венгрии, ни более широкому региону. Так же не принесет и дальше, говорит министр.

"Несмотря на эти заявления, мы в очередной раз подчеркиваем готовность и открытость Украины к развитию взаимовыгодного, прагматичного и взаимоуважительного двустороннего сотрудничества с Венгрией", - отметил Сибига.

Ранее РБК-Украина писало, что Венгрия считает угрозой строительство хранилищ украинской нефти в своей стране и жестко выступила против, заявил Мадяр.

Также он сообщил, что Венгрия не является членом формата "Карпатской восьмерки", который хочет усилить сотрудничество между странами соответствующего региона и был предложен Украиной.

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УкраинаВенгрияАндрей СибигаПетер Мадьяр