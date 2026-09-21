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Сибіга відреагував на заяви Мадяра: схоже, хоч Орбан пішов, його політика процвітає

22:48 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Сибіга відреагував на заяви Мадяра: схоже, хоч Орбан пішов, його політика процвітає Фото: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (x.com/andrii_sybiha)
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Політика блокування та ізоляціонізму стосовно України продовжується і після відставки експрем'єра Угорщини Віктора Орбана. Тепер у меседжах нового голови уряду Петера Мадяра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у Х.

Сибіга відповів Мадяру

Сибіга зазначив, що здивований "безпідставно конфронтаційними заявами" прем’єр-міністра Угорщини на адресу України.

"Карпатська інтеграційна ініціатива спрямована на розвиток усього нашого регіону, сприяючи добробуту, взаємозв’язку та реалізації взаємовигідних проєктів у восьми карпатських країнах", - каже міністр.

За його словами, причини такої категоричної відмови Угорщини йому невідомі.

Не менш дивним розвитком подій стали заяви щодо неможливості співробітництва між українськими та угорськими енергетичними компаніями, продовжив Сибіга.

Він вважає, що втручання політики у прагматичну бізнес-взаємодію не приносить добра.

"Політика Орбана процвітає"

Як каже Сибіга, останні заяви з Будапешта натякають на те, що дух Орбана залишився в угорській політиці.

"Складається враження, що, хоча Віктор Орбан пішов, його політика блокування та ізоляціонізму продовжує процвітати", - впевнений Сибіга.

На його думку, орбанізм у минулому не приніс користі ані Угорщині, ані ширшому регіону. Так само не принесе і надалі, каже міністр.

"Попри ці заяви, ми вкотре наголошуємо на готовності та відкритості України до розвитку взаємовигідного, прагматичного та взаємоповажного двостороннього співробітництва з Угорщиною”, - зазначив Сибіга.

Раніше РБК-Україна писало, що Угорщина вважає загрозою будівництво сховищ української нафти у своїй країні та жорстко виступила проти, заявив Мадяр.

Також він повідомив, що Угорщина не є членом формату "Карпатської вісімки", який хоче посилити співпрацю між країнами відповідного регіону та був запропонований Україною.

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Україна Угорщина Андрій Сибіга Петер Мадяр
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