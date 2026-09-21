Сибига отреагировал на заявления Мадяра: похоже, хоть Орбан ушел, его политика процветает
Политика блокирования и изоляционизма по отношению к Украине продолжается и после отставки экс-премьера Венгрии Виктора Орбана. Теперь в меседжах нового главы правительства Петера Мадяра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Х.
Сибига ответил Мадяру
Сибига отметил, что удивлен "безосновательно конфронтационными заявлениями" премьер-министра Венгрии в адрес Украины.
"Карпатская интеграционная инициатива направлена на развитие всего нашего региона, способствуя благосостоянию, взаимосвязи и реализации взаимовыгодных проектов в восьми карпатских странах", - говорит министр.
По его словам, причины столь категорического отказа Венгрии ему неизвестны.
Не менее странным развитием событий стали заявления насчет невозможности сотрудничества между украинскими и венгерскими энергетическими компаниями, продолжил Сибига.
Он считает, что вмешательство политики в прагматичное бизнес-взаимодействие не приносит добра.
"Политика Орбана процветает"
Как говорит Сибига, последние заявления из Будапешта намекают на то, что дух Орбана остался в венгерской политике.
"Создается впечатление, что, хотя Виктор Орбан ушел, его политика блокирования и изоляционизма продолжает процветать", - уверен Сибига.
По его мнению, орбанизм в прошлом не принес пользы ни Венгрии, ни более широкому региону. Так же не принесет и дальше, говорит министр.
"Несмотря на эти заявления, мы в очередной раз подчеркиваем готовность и открытость Украины к развитию взаимовыгодного, прагматичного и взаимоуважительного двустороннего сотрудничества с Венгрией", - отметил Сибига.
Ранее РБК-Украина писало, что Венгрия считает угрозой строительство хранилищ украинской нефти в своей стране и жестко выступила против, заявил Мадяр.
Также он сообщил, что Венгрия не является членом формата "Карпатской восьмерки", который хочет усилить сотрудничество между странами соответствующего региона и был предложен Украиной.