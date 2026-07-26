Сибіга відреагував на заклик Токаєва до Путіна "заморозити" війну в Україні

Що сказав Токаєв?

Нагадаємо, вчора, 25 липня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на особистій зустрічі з диктатором Володимиром Путіним запропонував "заморозити" війну Росії проти України і повернутись до умов переговорів у Стамбулі 2022 року.

При цьому від нього пролунали й тези із риторики Москви. Зокрема, він назвав українців та росіян "братськими народами", а також сказав, що нинішня війна "на руку противникам Росії".

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін відреагував на пропозицію президента Казахстану про "заморожування" війни в Україні. За його словами, це це неможливо доти, доки Росія не досягне своїх цілей.

Він додав, що все може зупинитися навіть сьогодні, якщо Україна ухвалить певні рішення.