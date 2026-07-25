У Путіна відповіли на заклик Токаєва "заморозити" війну в Україні

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що диктатор РФ відреагував на пропозицію президента Казахстану про "заморожування" війни в Україні. За його словами, це може статися до кінця доби, але є умова.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Пєсков розповів, що в ході сьогоднішньої зустрічі представників двох держав Володимир Путін "детально" розповів Касим-Жомарту Токаєву про хід війни.

Відповідаючи на запитання, як Путін відреагував на пропозицію Токаєва "заморозити" війну, спікер Кремля відповів, що це неможливо доти, доки Росія не досягне своїх цілей.

Він додав, що все може зупинитися навіть сьогодні, якщо Україна ухвалить певні рішення.

"Запропонована Токаєвим "заморозка" конфлікту в Україні неможлива з урахуванням позиції Києва. Головна умова для Росії - досягти своєї мети. Все може зупинитися сьогодні до кінця доби, якщо київський режим ухвалить відповідні рішення", - сказав Пєсков.