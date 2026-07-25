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У Путіна відповіли на заклик Токаєва "заморозити" війну в Україні

21:17 25.07.2026 Сб
2 хв
Що сказали у Кремлі з приводу зупинки війни?
aimg Едуард Ткач
У Путіна відповіли на заклик Токаєва "заморозити" війну в Україні Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
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Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що диктатор РФ відреагував на пропозицію президента Казахстану про "заморожування" війни в Україні. За його словами, це може статися до кінця доби, але є умова.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Пєсков розповів, що в ході сьогоднішньої зустрічі представників двох держав Володимир Путін "детально" розповів Касим-Жомарту Токаєву про хід війни.

Відповідаючи на запитання, як Путін відреагував на пропозицію Токаєва "заморозити" війну, спікер Кремля відповів, що це неможливо доти, доки Росія не досягне своїх цілей.

Він додав, що все може зупинитися навіть сьогодні, якщо Україна ухвалить певні рішення.

"Запропонована Токаєвим "заморозка" конфлікту в Україні неможлива з урахуванням позиції Києва. Головна умова для Росії - досягти своєї мети. Все може зупинитися сьогодні до кінця доби, якщо київський режим ухвалить відповідні рішення", - сказав Пєсков.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні Токаєв заявив Путіну, що до нього дуже багато звертаються, у зв'язку з чим він запропонував йому "заморозити" війни та повернувся переговорам версії Стамбул 2.0, під час яких було досягнуто "значних результатів".

При цьому від нього пролунали й тези із риторики Москви. Зокрема, він назвав українців та росіян "братськими народами", а також сказав, що нинішня війна "на руку противникам Росії".

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