Сибіга відреагував на заклик Токаєва до Путіна "заморозити" війну в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в. о. міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Підсумок такий: Москва має відчути більший тиск, перш ніж погодиться на реалістичні пропозиції щодо миру", - зазначив глава МЗС України.

Він нагадав, що Україна запропонувала зупинити війну вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатії, але Кремль продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру.

"Цінуємо заклики президента Касим-Жомарта Токаєва до Путіна про те, що настав час зупинити війну. Реалістичне, вчасне та мудре звернення", - зазначив Сибіга.

Що сказав Токаєв?

Нагадаємо, вчора, 25 липня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на особистій зустрічі з диктатором Володимиром Путіним запропонував "заморозити" війну Росії проти України і повернутись до умов переговорів у Стамбулі 2022 року.

При цьому від нього пролунали й тези із риторики Москви. Зокрема, він назвав українців та росіян "братськими народами", а також сказав, що нинішня війна "на руку противникам Росії".

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін відреагував на пропозицію президента Казахстану про "заморожування" війни в Україні. За його словами, це це неможливо доти, доки Росія не досягне своїх цілей.

Він додав, що все може зупинитися навіть сьогодні, якщо Україна ухвалить певні рішення.