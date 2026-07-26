Сибига отреагировал на призыв Токаева к Путину "заморозить" войну в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Ценим призывы президента Касим-Жомарта Токаева к Путину о том, что пора остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение", - отметил Сибига.

Он напомнил, что Украина предложила остановить войну вдоль нынешней линии фронта и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает исключать этот четкий путь к миру.

Спикер Путина Дмитрий Песков уже отверг и предложение президента Казахстана.

"Итог таков: Москва должна ощутить большее давление, прежде чем согласится на реалистические предложения по миру", - отметил глава МИД Украины.