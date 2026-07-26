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Сибига отреагировал на призыв Токаева к Путину "заморозить" войну в Украине

11:50 26.07.2026 Вс
2 мин
Что в МИД Украины говорят о предложении Токаева?
aimg Татьяна Степанова
Сибига отреагировал на призыв Токаева к Путину "заморозить" войну в Украине Фото: и. о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Украина поддерживает призыв президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева к российскому диктатору Владимиру Путину "заморозить" войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Ценим призывы президента Касим-Жомарта Токаева к Путину о том, что пора остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение", - отметил Сибига.

Он напомнил, что Украина предложила остановить войну вдоль нынешней линии фронта и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает исключать этот четкий путь к миру.

Спикер Путина Дмитрий Песков уже отверг и предложение президента Казахстана.

"Итог таков: Москва должна ощутить большее давление, прежде чем согласится на реалистические предложения по миру", - отметил глава МИД Украины.

Что сказал Токаев?

Напомним, сегодня, 25 июля, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев на личной встрече с диктатором Владимиром Путиным предложил "заморозить" войну России против Украины и вернуться к условиям переговоров в Стамбуле 2022 года.

При этом от него прозвучали и тезисы по риторике Москвы. В частности, он назвал украинцев и россиян "братскими народами", а также сказал, что нынешняя война "на руку противникам России".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин отреагировал на предложение президента Казахстана о "замораживании" войны в Украине. По его словам, это невозможно до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей.

Он добавил, что все может остановиться даже сегодня, если Украина примет определенные решения.

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