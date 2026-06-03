Сибіга відповів на претензії Польщі через підрозділ імені героїв УПА

За словами глави МЗС, українські військові самі обрали назву для підрозділу. При цьому він наголосив, що "наші захисники заслуговують на безумовну повагу".

"Сьогодні саме вони, ціною свого здоровʼя і часто життя тримають лінію фронту та захисту всієї Європи від російської загрози. І платять за це найвищу ціну. Я точно знаю, що наші військові навіть близько не мали нічого антипольського на думці. Для них йшлося про вшанування тих, хто так само багато років тому боровся проти імперської Москви, більшовицько-комуністичної окупації та репресій", - зазначив Сибіга.

Він нагадав, що Україна так само як і Польща "дуже тяжко виборювала свою незалежність".

"Ми вдячні Польщі за її лідерську роль у підтримці України в цей страшний час війни. Прагнемо обговорювати всі питання, зокрема й найскладніші, у дусі взаєморозуміння та відкритості. Закликаємо до діалогу та зміцнення наших відносин відповідно до пріоритетів безпеки й благополучного майбутнього наших держав", - додав міністр.

Сибіга також нагадав про "конструктивний діалог" між країнами, який вдалось вибудувати за останній час.

"Не можна підважувати його та розкручувати маховик ненависті. Тим більше в умовах, коли над усіма нами - українцями, поляками, іншими європейцями - знову нависає загроза з боку нашого споконвічного ворога, Росії", - зазначив глава МЗС.

Міністр закликав "знизити градус емоцій, залишити спільну історію на розгляд фахівців-істориків та сфокусуватися разом на протидії спільному ворогу, зміцненні нашої європейської безпеки, захисті вільного майбутнього наших народів".