Сибіга відповів на фантазії Орбана про суверенітет України: є хороша і погана новини

За словами Сибіги, хороша новина в контексті заяви Орбана полягає в тому, що Угорщина фактично визнала порушення повітряного простору України дронами.

"Петер Сійярто (міністр закордонних справ Угорщини - ред.), як там твій твіт про "фейк"? Не постарів?" - додав український міністр, згадуючи запевнення Сіярто в тому, що порушення повітряного простору не було.

Водночас, за словами Сибіги, погана новина полягає в тому, що Орбан, як і раніше, перебуває під впливом російської пропаганди.

Очільник українського МЗС наголосив, що з нетерпінням чекатиме на міркування угорського прем'єра про державний суверенітет, "щойно він позбудеться залежності від російських енергоресурсів, як неодноразово наполягали президент США Дональд Трамп і європейські партнери".