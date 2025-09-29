Сибига ответил на фантазии Орбана о суверенитете Украины: есть хорошая и плохая новости

Утверждение премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина якобы не суверенна, показывает влияние российской пропаганды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети X.
По словам Сибиги, хорошая новость в контексте заявления Орбана состоит в том, что Венгрия фактически признала нарушение воздушного пространства Украины.
"Петер Сийярто (министр иностранных дел Венгрии - ред.), как там твой твит о "фейке"? Не состарился?" - добавил украинский министр, упоминая заверения Сийярто в том, что нарушения воздушного пространства не было.
В то же время, по словам Сибиги, плохая новость заключается в том, что Орбан по-прежнему находится под влиянием российской пропаганды.
Глава украинского МИД подчеркнул, что с нетерпением будет ждать рассуждений венгерского премьера о государственном суверенитете, "как только он избавится от зависимости от российских энергоресурсов, как неоднократно настаивали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры".
Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что даже если несколько венгерских дронов нарушили воздушное пространство Украины, в этом нет проблем.
Он добавил, что Украина - "не суверенное и независимое государство", поскольку страны Запада "ее содержат".
Орбан также призвал президента Украины Владимира Зеленского обращать внимание на события на востоке страны.