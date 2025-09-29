Сибига ответил на фантазии Орбана о суверенитете Украины: есть хорошая и плохая новости

По словам Сибиги, хорошая новость в контексте заявления Орбана состоит в том, что Венгрия фактически признала нарушение воздушного пространства Украины.

"Петер Сийярто (министр иностранных дел Венгрии - ред.), как там твой твит о "фейке"? Не состарился?" - добавил украинский министр, упоминая заверения Сийярто в том, что нарушения воздушного пространства не было.

В то же время, по словам Сибиги, плохая новость заключается в том, что Орбан по-прежнему находится под влиянием российской пропаганды.

Глава украинского МИД подчеркнул, что с нетерпением будет ждать рассуждений венгерского премьера о государственном суверенитете, "как только он избавится от зависимости от российских энергоресурсов, как неоднократно настаивали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры".