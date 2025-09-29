Сибіга: удари Путіна по Україні отримають дзеркальну відповідь по Росії

Російський диктатор Володимир Путін повинен розуміти, що кожного разу завдаючи ударів по Україні - така ж кількість ракети та дронів може полетіти у відповідь.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив глава МЗС Україна Андрій Сибіга під час виступу на Варшавському форумі з безпеки.

"У Росії нічого не вийде, навіть попри наступні провокації, які, на жаль, слід очікувати надалі. Ми це бачили в Україні постійно, починаючи з 2014 року в Криму", - заявив Сибіга.

Він наголосив, що саме тому сьогодні були обговорені спільні кроки для посилення безпеки на шляху до сталого миру. За його словами, у цьому ключі обговорювалися гарантії безпеки для України та зняття будь-яких табу на постачання і використання американської зброї.

"Кожного разу, коли Путін думатиме над тим, щоб запустити ще кілька сотень дронів і ракет по Україні, він має розуміти, що така сама або і більша кількість ракет і дронів полетить у відповідь по Росії. Це вже зараз частково відбувається", - підкреслив Сибіга.

Він додав, що важливо досягти паритету у спроможності України захищатися від російського терору.

"Маємо нарешті позбутися ілюзій щодо Росії і діяти рішуче", - резюмував Сибіга.

Зброя в Україні

Варто нагадати, що За даними видання WSJ, президент США Дональд Трамп у Нью-Йорку поінформував президента України Володимира Зеленського про готовність зняти обмеження на удари далекобійною зброєю по Росії.

Український лідер зі свого боку нібито попросив американського колегу надати крилаті ракети Tomahawk, які здатні бити на відстань від 900 до 1500 миль.