Сибига: удары Путина по Украине получат зеркальный ответ по России

Российский диктатор Владимир Путин должен понимать, что каждый раз нанося удары по Украине - такое же количество ракет и дронов может полететь в ответ.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время выступления на Варшавском форуме по безопасности.

"У России ничего не получится, даже несмотря на следующие провокации, которые, к сожалению, следует ожидать в дальнейшем. Мы это видели в Украине постоянно, начиная с 2014 года в Крыму", - заявил Сибига.

Он подчеркнул, что именно поэтому сегодня были обсуждены совместные шаги для усиления безопасности на пути к устойчивому миру. По его словам, в этом ключе обсуждались гарантии безопасности для Украины и снятие любых табу на поставку и использование американского оружия.

"Каждый раз, когда Путин будет думать над тем, чтобы запустить еще несколько сотен дронов и ракет по Украине, он должен понимать, что такое же или большее количество ракет и дронов полетит в ответ по России. Это уже сейчас частично происходит", - подчеркнул Сибига.

Он добавил, что важно достичь паритета в способности Украины защищаться от российского террора.

"Должны наконец избавиться от иллюзий относительно России и действовать решительно", - резюмировал Сибига.

Оружие в Украине

Стоит напомнить, что по данным издания WSJ, президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о готовности снять ограничения на удары дальнобойным оружием по России.

Украинский лидер со своей стороны якобы попросил американского коллегу предоставить крылатые ракеты Tomahawk, которые способны бить на расстояние от 900 до 1500 миль.