Сибіга про удар РФ по Сумах: будь-яка дипломатія з Москвою вимагає тиску

Обстріл Сум

Нагадаємо, сьогодні, 24 березня, вдень, росіяни атакували центр Сум. По місту було завдано ракетного удару.

Станом на зараз відомо, що внаслідок атаки поранення дістали 74 мирні жителі, серед яких 13 дітей. При цьому пошкоджено школу та багатоповерхівки.

Варто зауважити, що такі атаки Росії відбуваються після того, як російський диктатор Володимир Путін нібито погодився припинити удари по цивільній інфраструктурі України.

При цьому сьогодні, 24 березня, у Саудівській Аравії відбуваються переговори між американськими та російськими чиновниками. Вони обговорюють пропозиції щодо припинення вогню між Україною та РФ.

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