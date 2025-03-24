США та РФ розпочали нову зустріч у Саудівській Аравії: що відомо

У понеділок, 24 березня представники США та Росії розпочали черговий раунд перемовин. Місце зустрічі - Ер-Ріяд (Саудівська Аравія), де вчора американці вели консультації з українською стороною.

Що відомо про новий раунд перемовин між США та РФ - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Оновлено 09:20. Як передають прокремлівські ЗМІ, зустріч буде закритою. Журналістів нібито попросили залишити готель The Ritz-Carlton, де відбуватимуться переговори.

Що обговорять США та РФ

Як напередодні стало відомо, делегація США за підсумками переговорів в Ер-Ріяді прагне укласти угоду з представниками України та Росії про припинення вогню в Чорному морі, щоб забезпечити вільне судноплавство.

Reuters з посиланням на обізнане джерело пише, що після переговорів США та України 23 березня, американці планують провести переговори з росіянами сьогодні, 24 березня. Білий дім заявляє, що метою розмови стане досягнення припинення вогню в Чорному морі.

Разом з тим, як очікується, сторони обговорять "лінію контролю" між двома країнами, яку джерело Reuters охарактеризувало як "заходи з контролю, підтримання миру, заморожування ліній там, де вони є". За словами співрозмовника видання, обговорюються "заходи зі зміцнення довіри", зокрема повернення українських дітей, вкрадених Росією.

Хто представляє делегації

Американську делегацію цього разу очолюють: старший директор Ради національної безпеки Білого дому Ендрю Пік і високопоставлений чиновник Держдепартаменту США Майкл Антон.

Від росіян представлені: голова комітету Ради федерації з міжнародних справ Григорій Карасін. Він тривалий час працював в МЗС РФ. Ще один учасник російської делегації - генерал Сергій Беседа, який раніше очолював 5-ту службу ФСБ Росії, яка займається оперативною інформацією та міжнародними справами. Зараз він - радник голови ФСБ.

Нагадаємо, що сьогоднішні перемовини між США та РФ відбуваються після того, як американці провели перемовини з українською стороною у неділю, 23 березня. Втім, не виключено, що сьогодні можливі і додаткові консультації з Україною.

До цього, спеціальний посланник президента США в Україні Кіт Келлог заявляв, що на переговорах в Ер-Ріяді американці окремо спілкуватимуться з українською та російською делегаціями в рамках так званої "човникової дипломатії". При цьому, як заявляв речник українського МЗС Георгій Тихий, прямих контактів України із РФ не передбачається.

Що стосується вчорашніх американо-українських перемовин в Ер-Ріяді, вони тривали близько п’яти годин. Як розповів міністр оборони Рустем Умєров (один із учасників делегації), "розмова була конструктивною і змістовною", було обговорено низку технічних питань, зокрема пропозиції щодо захисту енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури.

Додамо, що нові зустрічі в рамках США-Україна і США-Росія відбуваються на тлі намагання Трампа досягти всеосяжного 30-денного припинення вогню. На цю пропозицію погодилася Україна. Але за умови, що на відповідний крок піде і РФ.

Однак у Кремлі ж заявили про тимчасове припинення атак на енергетичну інфраструктуру України. Втім, попри заяви Москви, вона продовжує повітряний терор проти українських міст.

Як заявив президент Володимир Зеленський під час вчорашнього відеозвернення, 11 березня 2025 року було запропоновано безумовне припинення вогню в Україні, проте Росія "затягує війну".