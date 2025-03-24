Сибига об ударе РФ по Сумам: любая дипломатия с Москвой требует давления

Обстрел Сум

Напомним, сегодня, 24 марта, днем, россияне атаковали центр Сум. По городу был нанесен ракетный удар.

По состоянию на сейчас известно, что в результате атаки ранения получили 74 мирных жителя, среди которых 13 детей. При этом повреждена школа и многоэтажки.

Стоит заметить, что такие атаки России происходят после того, как российский диктатор Владимир Путин якобы согласился прекратить удары по гражданской инфраструктуре Украины.

При этом сегодня, 24 марта, в Саудовской Аравии проходят переговоры между американскими и российскими чиновниками. Они обсуждают предложения по поводу прекращения огня между Украиной и РФ.

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