Сибига: удар по Днепру - это ответ Путина на предложения США о прекращении огня
Массированная атака на Днепре - это ответ российского диктатора Владимира Путина на предложения США о прекращении огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в X (Twitter).
Глава МИД отметил, что в результате удара российских беспилотников по Днепру минувшей ночью погибли четыре человека, более двух десятков человек получили ранения, в том числе беременная женщина.
Сибига подчеркнул, что такие действия России - это ответ на мирные инициативы США.
"Опять атакуют жилые кварталы. Это ответ Путина на предложения США о прекращении огня: больше военных преступлений и нападений на мирное население", - заявил Сибига.
Массированный удар по Днепру
Россия массированно атаковала Днепр дронами вечером 28 марта. В городе возникли пожары, повреждены многоэтажки и частные дома, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи. Также россияне уничтожили известный гостинично-ресторанный комплекс в Днепре.
По данным ГСЧС и местных властей, по состоянию на утро известно о четырех погибших в Днепре, еще 21 человек пострадал. Как выглядит Днепр после массированного налета дронов - по ссылке.
Всего в ночь на 29 марта Россия атаковала Украину 172 дронами. Силы ПВО уничтожили 94 дрона, еще 69 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
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