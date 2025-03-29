Сибига: удар по Днепру - это ответ Путина на предложения США о прекращении огня

Массированная атака на Днепре - это ответ российского диктатора Владимира Путина на предложения США о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в X (Twitter).

Глава МИД отметил, что в результате удара российских беспилотников по Днепру минувшей ночью погибли четыре человека, более двух десятков человек получили ранения, в том числе беременная женщина.

Сибига подчеркнул, что такие действия России - это ответ на мирные инициативы США.

"Опять атакуют жилые кварталы. Это ответ Путина на предложения США о прекращении огня: больше военных преступлений и нападений на мирное население", - заявил Сибига.