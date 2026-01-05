ua en ru
Пн, 05 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Сибіга про удар по американському заводу в Дніпрі: Путін зневажає мирні зусилля

Київ, Понеділок 05 січня 2026 21:25
UA EN RU
Сибіга про удар по американському заводу в Дніпрі: Путін зневажає мирні зусилля Фото: росіяни вдарили по американському заводу у Дніпрі (ДСНС України)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти завдали удару по підприємству американської компанії в Дніпрі. Це показує, що російський диктатор Володимир Путін зневажає мирні зусилля.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України в Telegram.

Сибіга зазначив, що цілеспрямований удар росіян серйозно пошкодив завод із виробництва соняшникової олії в Дніпрі, який належить американській компанії Bunge. За його словами, росіяни вже неодноразово намагалися атакувати цей завод.

Міністр закордонних справ звернув увагу, що Росія систематично атакує американський бізнес в Україні. Минулого року російські удари пошкодили офіс Boeing у Києві, великого американського виробника електроніки на Закарпатті та інші об'єкти.

При цьому близько половини членів торговельної палати США в Україні від початку повномасштабної війни зазнали пошкоджень або руйнувань своїх об'єктів.

"Напади Путіна на американський бізнес та американські інтереси в Україні демонструють його цілковиту зневагу до мирних зусиль за лідерства президента Дональда Трампа. Саме тому просування мирних зусиль є нагальним - і Україна готова рухатися вперед - так само як і посилення протиповітряної оборони України та санкційного тиску на РФ", - додав Сибіга.

Він підкреслив, що відмова росіян від взаємності в контексті конструктивних кроків до миру повинна мати свою ціну. Кремль має відчути, що це серйозна ціна.

Удар по американському заводу в Дніпрі

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, у Дніпрі внаслідок дронової атаки російських військ на міські дороги вилилося 300 тонн олії.

За словами мера Бориса Філатова, атакований завод належить американській компанії Bunge з Сент-Луїса, штат Міссурі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Сполучені Штати Америки Днипро Андрій Сибіга Війна в Україні Атака дронів
Новини
Дмитро Кулеба може повернутись у владу? Про яку посаду йдеться і до чого тут СЗР
Дмитро Кулеба може повернутись у владу? Про яку посаду йдеться і до чого тут СЗР
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка