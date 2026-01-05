ua en ru
Сибига об ударе по американскому заводу в Днепре: Путин презирает мирные усилия

Киев, Понедельник 05 января 2026 21:25
Фото: россияне ударили по американскому заводу в Днепре (ГСЧС Украины)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты нанесли удар по предприятию американской компании в Днепре. Это показывает, что российский диктатор Владимир Путин презирает мирные усилия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram.

Сибига отметил, что целенаправленный удар россиян серьезно повредил завод по производству подсолнечного масла в Днепре, который принадлежит американской компании Bunge. По его словам, россияне уже неоднократно пытались атаковать этот завод.

Министр иностранных дел обратил внимание, что Россия систематически атакует американский бизнес в Украине. В прошлом году российские удары повредили офис Boeing в Киеве, большого американского производителя электроники на Закарпатье и другие объекты.

При этом около половины членов торговой палаты США в Украине с начала полномасштабной войны получили повреждения или разрушения своих объектов.

"Нападения Путина на американский бизнес и американские интересы в Украине демонстрируют его полное пренебрежение мирными усилиями при лидерстве президента Дональда Трампа. Именно поэтому продвижение мирных усилий насущно - и Украина готова двигаться вперед - равно как и усиление противовоздушной обороны Украины и санкционного давления на РФ", - добавил Сибига.

Он подчеркнул, что отказ россиян от взаимности в контексте конструктивных шагов к миру должен иметь свою цену. Кремль должен почувствовать, что это серьезная цена.

Удар по американскому заводу в Днепре

Напомним, сегодня, 5 января, в Днепре в результате дроновой атаки российских войск на городские дороги вылилось 300 тонн масла.

По словам мэра Бориса Филатова, атакованный завод принадлежит американской компании Bunge из Сент-Луиса, штат Миссури.

