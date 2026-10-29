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Сибіга про спробу заманити Зеленського до Москви: не варто ставитися серйозно

17:58 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Сибіга про спробу заманити Зеленського до Москви: не варто ставитися серйозно Фото: Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України (Getty Images)
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Кремль запросив президента Володимира Зеленського на переговори із російським диктатором до Москви, проте до цього не варто серйозно ставитись.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

Він припустив, що лише зустріч Зеленського та Путіна може "надати переговорам нової якості". Сибіга підкреслив, що глава держави готовий обговорювати "найскладніші та найделікатніші" питання, зокрема й територіальне.

Міністр також прокоментував повідомлення Росії про те, що Зеленському необхідно вирушити до Москви для переговорів із Путіним.

"До цього не варто ставитися серйозно", - сказав Сибіга.

Глава МЗС також розповів, де могли б зустрітися український президент і російський диктатор.

"Нам байдуже. Головне, щоб це не була Москва чи Білорусь", - заявив він.

Сибіга додав, що зустріч на високому рівні може призвести до конкретних кроків щодо зміцнення довіри, таких як обмін полоненими та повернення викрадених дітей.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомили російському диктатору, що Зеленський хоче провести з ним прямі переговори.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з главою Кремля, "де йому будуть забезпечені всі умови, зокрема з точки зору безпеки".

Зазначимо, 27 жовтня Стубб і Стьоре провели телефонну розмову з Путіним. Під час неї сторони обговорили війну Росії проти України та можливі шляхи її завершення.

Крім того, під час розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії Путін заявив, що Росія продовжить спроби захопити весь Донбас.

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