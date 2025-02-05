Сибіга розраховує зустрітись найближчим часом з новим держсекретарем США
Голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга бажав би в короткій перспективі зустрітись з новим державним секретарем Сполучених Штатів Америки (США) Марко Рубіо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибігу під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.
"На жаль, станом на сьогодні в мене немає підтвердження розмови з Марком Рубіо, з моїм американським колегою. Я чекаю на таке підтвердження і сподіваюся, що ця розмова буде проведена в короткій перспективі. В мене немає інформації щодо участі пана Рубіо у засіданні в Парижі, але якщо буде присутність пана Рубіо в Мюнхенській конференції, я розраховую на зустріч з ним вже в рамках перебування та участі в Мюнхенській конференції", - заявив міністр.
Зокрема він додав, що вже наступного тижня відбудеться зустріч голів Міністерств закордонних справ країн-членів Європейського союзу (ЄС). Зокрема він отримав запрошення від французького колеги Жана-Ноеля Барро відвідати її.
Як пояснив Сибіга, ці зустрічі є надзвичайно важливими, оскільки під час них порушується питання підтримки України з метою досягнення справедливого та стійкого миру.
"Вони ж (зустрічі, - ред.) про конкретні рішення, як посилювати нашу стійкість і нашу оборонну здатність. Вони дуже відверті, вони предметні, і вони фокусуються на всіх безпекових аспектах, пов'язаних із безпекою як в регіоні, як екстрасанктичною безпекою, так і безпекою України" - відзначив міністр.
Марко Рубіо
Рубіо було затверджено на посаді нового державного секретаря ще 21 січня. Пізніше він стверджував, що ні Київ, ні Москва, ймовірно не зможуть досягти виконання своїх "максималістських цілей" за підсумками війни.
Зокрема нещодавно держсекретар Штатів заявляв, що війна повертає Україну "на 100 років назад". У відповідь на це президент Володимир Зеленський запропонував йому відвідати Україну для усвідомлення злочинів Росії.
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