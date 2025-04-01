Сибіга розповів про відносини України та США: про тиск мови немає

Відносини України та США продовжують розвиватися. Про тиск з боку Вашингтона не йдеться.

Як передає РБК-Україна , про це на спільній прес-конференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

"Слід говорити не про тиск, а про навпаки, про розвиток та інтенсифікацію наших відносин зі США. Ми бачимо великий шанс для прискорення зусиль, спрямованих на досягнення справедливого і всеосяжного миру для України", - наголосив український міністр.



Він звернув увагу, що справедливий мир - це стратегічна мета як для України, так і для США. Це відповідає національним інтересам американців, а також інтересам трансатлантичної спільноти.

За словами Сибіги, Україна зацікавлена в подальшій інтенсифікації діалогу зі США на всіх рівнях.

"Дуже сподіваємося, що ці зусилля призведуть до цього бажаного результату досягнення справедливого всеосяжного миру", - підкреслив він.