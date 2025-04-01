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Сибига рассказал об отношениях Украины и США: о давлении речи нет

Киев, Вторник 01 апреля 2025 15:54
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Сибига рассказал об отношениях Украины и США: о давлении речи нет Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Отношения Украины и США продолжают развиваться. О давлении со стороны Вашингтона речи нет.

Как передает РБК-Украина, об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Следует говорить не о давлении, а о наоборот, о развитии и интенсификации наших отношений с США. Мы видим большой шанс для ускорения усилий, направленных на достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины", - подчеркнул украинский министр.

Он обратил внимание, что справедливый мир - это стратегическая цель как для Украины, так и для США. Это соответствует национальным интересам американцев, а также интересам трансатлантического сообщества.

По словам Сибиги, Украина заинтересована в дальнейшей интенсификации диалога с США на всех уровнях.

"Очень надеемся, что эти усилия приведут к этому желаемому результату достижения справедливого всеобъемлющего мира", - подчеркнул он.

Угрозы Трампа

Напомним, США недавно предложили Украине новый проект соглашения о полезных ископаемых. Согласно слухам в СМИ, он предусматривает невыгодные для Украины условия.

Как отметил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина политолог Максим Несвитайлов, предложение американцев похоже на колонизаторские условия.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на такое предложение, подчеркивал, что говорить о подписании сделки пока рано.

В свою очередь президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что он якобы не хочет заключать соглашение. Американский лидер пригрозил президенту Украины "большими проблемами".

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МИД Украины Соединенные Штаты Америки Андрей Сибига
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