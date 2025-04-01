Сибига рассказал об отношениях Украины и США: о давлении речи нет

Отношения Украины и США продолжают развиваться. О давлении со стороны Вашингтона речи нет.

Как передает РБК-Украина , об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Следует говорить не о давлении, а о наоборот, о развитии и интенсификации наших отношений с США. Мы видим большой шанс для ускорения усилий, направленных на достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины", - подчеркнул украинский министр.



Он обратил внимание, что справедливый мир - это стратегическая цель как для Украины, так и для США. Это соответствует национальным интересам американцев, а также интересам трансатлантического сообщества.

По словам Сибиги, Украина заинтересована в дальнейшей интенсификации диалога с США на всех уровнях.

"Очень надеемся, что эти усилия приведут к этому желаемому результату достижения справедливого всеобъемлющего мира", - подчеркнул он.