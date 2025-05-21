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Сибіга розповів про нову тактику ЄС у боротьбі з російськими олігархами

Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У травні Європейський союз (ЄС) ухвалив низку санкційних поправок, який ускладнили російським олігархам і бізнесменам уникнення обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги.

 

За словами Сибіги, завдяки поправкам фізичні та юридичні особи, які сприяють уникненню санкцій олігархами - самі ж стикаються з загрозою обмежень. 

"ЄС більше не потрібно доводити, що конкретний російський олігарх повинен бути підданий санкціям, а навпаки, олігархи повинні довести протилежне. Це чудова стратегія, яка демонструє реальну силу застосування санкцій. У той час як нові пакети санкцій домінують у заголовках ЗМІ, такі регуляторні зміни можуть бути дуже ефективними, навіть якщо вони менш популярні у ЗМІ", - заявив голова відомства.

Міністр закликав інші держави наслідувати прикладу ЄС й ухвалити подібні рішення, щоб запобігти обходу санкцій й посилити їх дотримання. 

Санкції проти Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни відповіли широким комплексом санкцій. Обмеження зачепили ключові напрямки - фінанси, енергетику, оборону та високі технології, маючи на меті завдати удару по стратегічно важливих секторах російської економіки.

Ці заходи спрямовані на ослаблення здатності Росії вести війну, позбавлення її ресурсів і посилення політичного тиску. Санкції поширюються як на державні установи, так і на окремих політиків, бізнесменів і компанії.

Нещодавно Велика Британія ухвалила черговий пакет обмежень, а Європейський Союз запровадив уже 17 санкційний пакет проти агресора.

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Російська ФедераціяЄвросоюзАндрій Сибіга