Сибіга розповів про нову тактику ЄС у боротьбі з російськими олігархами

За словами Сибіги, завдяки поправкам фізичні та юридичні особи, які сприяють уникненню санкцій олігархами - самі ж стикаються з загрозою обмежень.

"ЄС більше не потрібно доводити, що конкретний російський олігарх повинен бути підданий санкціям, а навпаки, олігархи повинні довести протилежне. Це чудова стратегія, яка демонструє реальну силу застосування санкцій. У той час як нові пакети санкцій домінують у заголовках ЗМІ, такі регуляторні зміни можуть бути дуже ефективними, навіть якщо вони менш популярні у ЗМІ", - заявив голова відомства.

Міністр закликав інші держави наслідувати прикладу ЄС й ухвалити подібні рішення, щоб запобігти обходу санкцій й посилити їх дотримання.