Сибіга розповів про нову тактику ЄС у боротьбі з російськими олігархами
У травні Європейський союз (ЄС) ухвалив низку санкційних поправок, який ускладнили російським олігархам і бізнесменам уникнення обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги.
За словами Сибіги, завдяки поправкам фізичні та юридичні особи, які сприяють уникненню санкцій олігархами - самі ж стикаються з загрозою обмежень.
"ЄС більше не потрібно доводити, що конкретний російський олігарх повинен бути підданий санкціям, а навпаки, олігархи повинні довести протилежне. Це чудова стратегія, яка демонструє реальну силу застосування санкцій. У той час як нові пакети санкцій домінують у заголовках ЗМІ, такі регуляторні зміни можуть бути дуже ефективними, навіть якщо вони менш популярні у ЗМІ", - заявив голова відомства.
Міністр закликав інші держави наслідувати прикладу ЄС й ухвалити подібні рішення, щоб запобігти обходу санкцій й посилити їх дотримання.
Санкції проти Росії
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни відповіли широким комплексом санкцій. Обмеження зачепили ключові напрямки - фінанси, енергетику, оборону та високі технології, маючи на меті завдати удару по стратегічно важливих секторах російської економіки.
Ці заходи спрямовані на ослаблення здатності Росії вести війну, позбавлення її ресурсів і посилення політичного тиску. Санкції поширюються як на державні установи, так і на окремих політиків, бізнесменів і компанії.
Нещодавно Велика Британія ухвалила черговий пакет обмежень, а Європейський Союз запровадив уже 17 санкційний пакет проти агресора.
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