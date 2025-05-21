Сибіга розповів про нову тактику ЄС у боротьбі з російськими олігархами

У травні Європейський союз (ЄС) ухвалив низку санкційних поправок, який ускладнили російським олігархам і бізнесменам уникнення обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги.

За словами Сибіги, завдяки поправкам фізичні та юридичні особи, які сприяють уникненню санкцій олігархами - самі ж стикаються з загрозою обмежень.

"ЄС більше не потрібно доводити, що конкретний російський олігарх повинен бути підданий санкціям, а навпаки, олігархи повинні довести протилежне. Це чудова стратегія, яка демонструє реальну силу застосування санкцій. У той час як нові пакети санкцій домінують у заголовках ЗМІ, такі регуляторні зміни можуть бути дуже ефективними, навіть якщо вони менш популярні у ЗМІ", - заявив голова відомства.

Міністр закликав інші держави наслідувати прикладу ЄС й ухвалити подібні рішення, щоб запобігти обходу санкцій й посилити їх дотримання.