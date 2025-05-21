Сибига рассказал о новой тактике ЕС в борьбе с российскими олигархами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги.

По словам Сибиги, благодаря поправкам физические и юридические лица, которые способствуют избежанию санкций олигархами - сами же сталкиваются с угрозой ограничений.

"ЕС больше не нужно доказывать, что конкретный российский олигарх должен быть подвергнут санкциям, а наоборот, олигархи должны доказать обратное. Это замечательная стратегия, которая демонстрирует реальную силу применения санкций. В то время как новые пакеты санкций доминируют в заголовках СМИ, такие регуляторные изменения могут быть очень эффективными, даже если они менее популярны в СМИ", - заявил глава ведомства.

Министр призвал другие государства последовать примеру ЕС и принять подобные решения, чтобы предотвратить обход санкций и усилить их соблюдение.