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Сибига рассказал о новой тактике ЕС в борьбе с российскими олигархами

Среда 21 мая 2025 14:36
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Сибига рассказал о новой тактике ЕС в борьбе с российскими олигархами Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В мае Европейский союз (ЕС) принял ряд санкционных поправок, который усложнили российским олигархам и бизнесменам избежать ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги.

По словам Сибиги, благодаря поправкам физические и юридические лица, которые способствуют избежанию санкций олигархами - сами же сталкиваются с угрозой ограничений.

"ЕС больше не нужно доказывать, что конкретный российский олигарх должен быть подвергнут санкциям, а наоборот, олигархи должны доказать обратное. Это замечательная стратегия, которая демонстрирует реальную силу применения санкций. В то время как новые пакеты санкций доминируют в заголовках СМИ, такие регуляторные изменения могут быть очень эффективными, даже если они менее популярны в СМИ", - заявил глава ведомства.

Министр призвал другие государства последовать примеру ЕС и принять подобные решения, чтобы предотвратить обход санкций и усилить их соблюдение.

Санкции против России

После начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны ответили широким комплексом санкций. Ограничения затронули ключевые направления - финансы, энергетику, оборону и высокие технологии, имея целью нанести удар по стратегически важным секторам российской экономики.

Эти меры направлены на ослабление способности России вести войну, лишение ее ресурсов и усиление политического давления. Санкции распространяются как на государственные учреждения, так и на отдельных политиков, бизнесменов и компании.

Недавно Великобритания приняла очередной пакет ограничений, а Европейский Союз ввел уже 17 санкционный пакет против агрессора.

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Российская Федерация Евросоюз Андрей Сибига
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