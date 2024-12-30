Сибіга розкрив деталі візиту до Дамаска

Під час візиту до Дамаска, Сирія, голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрій Сибіга провів переговори з керівництвом сирійської адміністрації, лідером країни Ахмадом аш-Шараа й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Сибіги за підсумками переговорів у Сирії.
За словами Сибіги, під час візиту він провів перемовини з:
Міністр додав, що Україна готова допомагати сирійському народу, оскільки зацікавлена у співпраці між країнами.
"Ми обіцяли підтримку продовольчої безпеки та втілюємо обіцянку в короткі терміни. Завтра до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок, які доставлять 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми "Зерно з України", - заявив голова відомства й додав, що загалом Київ готовий доставити у рази більше.
У тому ж числі в складі делегації, яка прибула до Сирії, є голова Міністерства аграрної політики й продовольства України Віталій Коваль, що, як зауважив Сибіга, свідчить про серйозність намірів Києва розвивати співпрацю у цій сфері між країнами.
Сибіга додав, що під впливом Росії режим Башара Асада визнав російську спробу анексії Криму та тимчасову окупацію частин Донецької та Луганської областей. У відповідь Україна розірвала дипломатичні відносини із Сирією.
Втім, якщо ж нова Сирія поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність й суверенітет України - Київ готовий до відновлення дипломатичних відносин, діалогу й роботи дипустанов.
"Ми готові та чекаємо на кроки сирійської сторони. Відновлення дипломатичної присутності дозволить наростити торгівлю, співпрацю в сферах науки та технологій, культури та освіти. Зокрема сьогодні я повідомив, що ми готові відновити навчання сирійських студентів в Україні", - заявив Сибіга.
Як відзначив міністр, Україну та Сирію також поєднує біль, оскільки в попередні роки народи обидвох країн постраждали від злочинних режимів. У зв'язку з цим Київ також готовий поділитись досвідом збору доказів, розслідування й роботи з притягнення воєнних злочинців до відповідальності за скоєні злочини.
"Це перший візит офіційної делегації України до Сирії за багато років. Він свідчить про готовність відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах з Сирією. Йдеться про можливе створення спільних підприємств, налагодження виробництва промислових та продовольчих товарів, обмін технологіями, взаємодію в сферах кібербезпеки та захисту інформації", - відзначив голова відомства.
Відносини між країнами, як й згадувалось вище, ускладнились через офіційну підтримку колишнього режиму у Сирії дій Російської Федерації (РФ) на тлі повномасштабної війни. У тому ж числі Дамаск визнав "незалежність" так званих "ДНР" і "ЛНР" у 2022 році.
Нещодавно у Сирії був повалений режим Башара Асада, який керував країною десятки років.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.