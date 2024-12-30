Сибига раскрыл детали визита в Дамаск

По словам Сибиги, во время визита он провел переговоры с:

руководством сирийской администрации;

лидером Сирии Ахмадом аш-Шараа;

премьер-министром Мохамедом Аль-Баширом;

главой МИД Сирии Асаадом Хасаном аш-Шейбани.

Министр добавил, что Украина готова помогать сирийскому народу, поскольку заинтересована в сотрудничестве между странами.

"Мы обещали поддержку продовольственной безопасности и воплощаем обещание в короткие сроки. Завтра в Сирию прибудут более двух десятков грузовиков, которые доставят 500 тонн украинской муки в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины", - заявил глава ведомства и добавил, что в целом Киев готов доставить в разы больше.

В том же числе в составе делегации, прибывшей в Сирию, есть глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, что, как отметил Сибига, свидетельствует о серьезности намерений Киева развивать сотрудничество в этой сфере между странами.

Готовность к восстановлению дипломатических отношений

Сибига добавил, что под влиянием России режим Башара Асада признал российскую попытку аннексии Крыма и временную оккупацию частей Донецкой и Луганской областей. В ответ Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией.

Впрочем, если же новая Сирия будет уважать международное право, в частности территориальную целостность и суверенитет Украины - Киев готов к восстановлению дипломатических отношений, диалога и работы дипучреждений.

"Мы готовы и ждем шагов сирийской стороны. Восстановление дипломатического присутствия позволит нарастить торговлю, сотрудничество в сферах науки и технологий, культуры и образования. В частности сегодня я сообщил, что мы готовы возобновить обучение сирийских студентов в Украине", - заявил Сибига.

Привлечение военных преступников к ответственности

Как отметил министр, Украину и Сирию также объединяет боль, поскольку в предыдущие годы народы обеих стран пострадали от преступных режимов. В связи с этим Киев также готов поделиться опытом сбора доказательств, расследования и работы по привлечению военных преступников к ответственности за совершенные преступления.

"Это первый визит официальной делегации Украины в Сирию за много лет. Он свидетельствует о готовности открыть новую страницу в двусторонних отношениях с Сирией. Речь идет о возможном создании совместных предприятий, налаживании производства промышленных и продовольственных товаров, обмене технологиями, взаимодействии в сферах кибербезопасности и защиты информации", - отметил глава ведомства.