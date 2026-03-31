Сибіга розкрив дані розвідки про інциденти з дронами України в країнах Балтії

20:19 31.03.2026 Вт
2 хв
Українська розвідка підтверджує російський слід
aimg Марія Науменко
фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Getty Images)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія навмисно відхиляє українські дрони в бік країн Балтії, щоб використати такі інциденти у пропагандистських цілях. За його словами, Україна має розвіддані, які це підтверджують.

Як передає РБК-Україна, про це глава МЗС сказав на пресконференції з очільницею європейської дипломатії Каєю Каллас.

Читайте також: Україна назвала ймовірну причину падіння безпілотників у Фінляндії

За словами Сибіги, в усіх подібних випадках йшлося про свідомі й цілеспрямовані дії Росії.

"Ми маємо дані розвідки, які свідчать про те, що росіяни спеціально відхиляють дрони в бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях, в цілях пропаганди", - зазначив він.

Дипломат підкреслив, що Україна разом із партнерами має дати цьому спільну відсіч і не дозволити Москві скористатися такими ситуаціями.

"Я вдячний всім нашим партнерам балтійцям, а також фінам, які разом із нами чітко заявляють: причина цих інцидентів - у Росії. Саме російська війна створила всі ці загрози, і саме Росію потрібно примусити до миру", - підсумував він.

Нагадаємо, 29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії та впали на південному сході країни. Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підтвердив, що дрони, які залетіли на територію країни, були українськими.

За його словами, падіння безпілотників зафіксували поблизу міста Коувола неподалік кордону з Росією. У владі повідомили, що постраждалих немає, а самі дрони не збивали - вони впали самостійно.

Після цього в Міністерстві закордонних справ України заявили, що "в жодному разі українські дрони в бік Фінляндії не спрямовувалися". У Києві припустили, що безпілотники могли впасти через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби.

