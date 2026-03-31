Сибіга розкрив дані розвідки про інциденти з дронами України в країнах Балтії

За словами Сибіги, в усіх подібних випадках йшлося про свідомі й цілеспрямовані дії Росії.

"Ми маємо дані розвідки, які свідчать про те, що росіяни спеціально відхиляють дрони в бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях, в цілях пропаганди", - зазначив він.

Дипломат підкреслив, що Україна разом із партнерами має дати цьому спільну відсіч і не дозволити Москві скористатися такими ситуаціями.

"Я вдячний всім нашим партнерам балтійцям, а також фінам, які разом із нами чітко заявляють: причина цих інцидентів - у Росії. Саме російська війна створила всі ці загрози, і саме Росію потрібно примусити до миру", - підсумував він.