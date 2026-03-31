Сибига раскрыл данные разведки об инцидентах с дронами Украины в странах Балтии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия намеренно отклоняет украинские дроны в сторону стран Балтии, чтобы использовать такие инциденты в пропагандистских целях. По его словам, Украина имеет разведданные, которые это подтверждают.
Как передает РБК-Украина, об этом глава МИД сказал на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас.
По словам Сибиги, во всех подобных случаях речь шла о сознательных и целенаправленных действиях России.
"Мы имеем данные разведки, которые свидетельствуют о том, что россияне специально отклоняют дроны в сторону стран Балтии с целью использования этих инцидентов в своих информационных целях, в целях пропаганды", - отметил он.
Дипломат подчеркнул, что Украина вместе с партнерами должна дать этому общий отпор и не позволить Москве воспользоваться такими ситуациями.
"Я благодарен всем нашим партнерам балтийцам, а также финнам, которые вместе с нами четко заявляют: причина этих инцидентов - в России. Именно российская война создала все эти угрозы, и именно Россию нужно принудить к миру", - подытожил он.
Напомним, 29 марта несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии и упали на юго-востоке страны. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что дроны, которые залетели на территорию страны, были украинскими.
По его словам, падение беспилотников зафиксировали вблизи города Коувола недалеко от границы с Россией. Во власти сообщили, что пострадавших нет, а сами дроны не сбивали - они упали самостоятельно.
После этого в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что "ни в коем случае украинские дроны в сторону Финляндии не направлялись". В Киеве предположили, что беспилотники могли упасть из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы.