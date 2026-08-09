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Сибіга розкритикував ЮНІСЕФ за заяву про загиблих дітей в Україні

21:51 09.08.2026 Нд
2 хв
Очільник МЗС вказав організації одразу на кілька фактичних помилок
aimg Валерія Абабіна
Сибіга розкритикував ЮНІСЕФ за заяву про загиблих дітей в Україні Фото:Андрій Сибіга, виконувач обов'язків міністра закордонних справ України ()
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В.о міністра закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував заяву ЮНІСЕФ про загиблих і поранених дітей унаслідок атак у Росії та Україні. За його словами, організація упустила ключовий момент - що всі ці смерті є прямим наслідком російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис МЗС України.

Сибіга відреагував на заяву ЮНІСЕФ від 4 серпня. За його словами, подаючи інформацію про загиблих дітей без згадки про причину - російську агресію, - організація створює хибне враження рівнозначності між агресором і жертвою.

"Вкрай прикро, що у своїй заяві від 4 серпня UNICEF упустив ключовий момент: усі ці смерті дітей є прямим наслідком агресивної війни Росії проти України", - наголосив міністр.

Фактичні помилки в заяві

Очільник МЗС також звернув увагу на брак базової перевірки фактів.

За його словами, у заяві не згадується, що жертви в Краснодарі в Росії стали наслідком падіння безпілотника, який, за повідомленнями, перехопила російська протиповітряна оборона.

Крім того, ЮНІСЕФ не перевірив дані про жертви в Україні. Сибіга зазначив, що у Дніпропетровській області загинули семеро, а не троє дітей з однієї родини.

"А вчора Росія вбила ще одну невинну українську дитину - трирічного хлопчика на Київщині", - додав він.

Сибіга наголосив, що йдеться про воєнні злочини Росії. Він закликав ЮНІСЕФ засудити ці злочини та вимагати від РФ припинити вбивати невинних українських дітей.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня російська балістична ракета влучила в приватний будинок у селі Радушне під Кривим Рогом, де жила багатодітна родина.

Загинули батьки та діти- саме про ці жертви, йшлося у заяві Сибіги щодо неточних даних.

За даними Reuters, цей удар могли завдати ракетою КНДР .

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