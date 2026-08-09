Сибига раскритиковал ЮНИСЕФ за заявление о погибших детях в Украине

И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал заявление ЮНИСЕФ о погибших и раненых детях в результате атак в России и Украине. По его словам, организация упустила ключевой момент – что все эти смерти являются прямым следствием российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Украины.

Сибига отреагировал на заявление ЮНИСЕФ от 4 августа. По его словам, предоставляя информацию о погибших детях без упоминания о причине – российской агрессии, – организация создает ложное впечатление равнозначности между агрессором и жертвой.

"Крайне досадно, что в своем заявлении от 4 августа UNICEF упустил ключевой момент: все эти смерти детей являются прямым следствием агрессивной войны России против Украины", - подчеркнул министр.

Фактические ошибки в заявлении

Глава МИД также обратил внимание на нехватку базовой проверки фактов.

По его словам, в заявлении не упоминается, что жертвы в Краснодаре в России стали следствием падения беспилотника, который по сообщениям перехватила российская противовоздушная оборона.

Кроме того ЮНИСЕФ не проверил данные о жертвах в Украине. Сибига отметил, что в Днепропетровской области погибли семь, а не трое детей из одной семьи.

"А вчера Россия убила еще одного невинного украинского ребенка - трехлетнего мальчика на Киевщине", - добавил он.

Сибига подчеркнул, что речь идет о военных преступлениях России. Он призвал ЮНИСЕФ осудить эти преступления и потребовать от РФ прекратить убивать невинных украинских детей.