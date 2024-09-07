Сибига провел переговоры с Блинкеном и главами МИД нескольких стран

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, и с чешским, румынским, польским, молдавским и турецким коллегами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) украинского министра.

Беседа с Блинкеном

По словам Сибиги, во время "прекрасного" телефонного разговора 6 сентября с Госсекретарем США было подтверждено стратегическое партнерство между странами.

"Мы обсудили пути ускорения военной помощи, продвижения Формулы мира и ужесточения санкций против России", - рассказал руководитель украинского внешнеполитического ведомства.

Также Сибига заявил Блинкену, что "с нетерпением" ожидает тесного сотрудничества "для защиты общих ценностей наших народов".

Разговор с главой МИД Румынии

Как написал украинский министр в соцсети X, с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску он обсудил "пути развития наших добрососедских отношений".

"Приоритеты: справедливый и крепкий мир для Украины, вступление в ЕС и НАТО, стратегическое партнерство", - рассказал Сибига.

Кроме того, чиновник выразил благодарность румынской стороне за решение передать Украине систему противовоздушной обороны ЗРК Patriot.

Разговор с главой МИД Чехии

"Я разговаривал с Яном Липавским, чтобы поблагодарить Чехию за ее поддержку, особенно за инициативу по боеприпасам", - написал министр.

Стороны также обсудили пути развития оборонного сотрудничества, включая закупку вооружения для ВСУ у украинских производителей.

Также руководители МИД страны обсудили совместную работу над Формулой мира, представленной ранее президентом Владимиром Зеленским.

Беседа с главой МИД Турции

Сибига обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом укрепление стратегических связей между Украиной и Турцией, реализацию Формулы мира и безопасность в Черноморском регионе.

Кроме того, министры скоординировали позиции накануне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и "сосредоточились на развитии нашего политического диалога".

Разговор с главой МИД Молдовы

Украинский министр во время беседы со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем выразил благодарность "за солидарность и поддержку" со стороны Кишинева.

"Мы обсудили пути укрепления добрососедских отношений и сотрудничества по повестке дня присоединения к ЕС. Мы договорились поддерживать тесный диалог", - рассказал Сибига.

Беседа с главой МИД Польши

Как рассказал чиновник, в пятницу утром свой первый разговор в качестве главы МИД Украины он провел с польским коллегой Радославом Сикорским.

Сибига отметил, что во время разговора было подтверждено украинско-польское стратегическое партнерство и добрососедские отношения.