Сибіга прибув до Туреччини, щоб обговорити досягнення миру в Україні

Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга прибув до турецької Анталії, щоб зустрітись з партнерами України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
Як пише відомство, візит відбувся на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.
Під час зустрічі з українськими партнерами Сибіга обговорить дипломатичні зусилля з метою досягнення справедливого миру в Україні.
"Міністр (Сибіга, - ред.) наголосить на відданості України мирним зусиллям і підкреслить необхідність підвищення тиску на Росію, якщо вона продовжить відкидати повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів і ширші мирні зусилля", - відзначає відомство.
Окремо варто додати, що сьогодні, 14 травня, в Анталії розпочинається неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, яку прийматиме міністр закордонних справ Туреччини.
У ніч на 11 травня російський диктатор Володимир Путін відмовився від пропозиції щодо зупинення бойових дій, проте заявив про готовність Росії поновити переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. У відповідь президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона не виступає проти початку діалогу з Москвою, однак наголосив: попередньою умовою має стати запровадження режиму тиші.
Згодом Туреччина офіційно підтвердила свою готовність взяти на себе роль посередника у запланованій зустрічі.
Також спеціальний представник президента США Кіт Келлог підкреслив, що можливість переговорів з’явиться лише після впровадження режиму припинення вогню.
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