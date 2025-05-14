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Сибига прибыл в Турцию, чтобы обсудить достижение мира в Украине

Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига прибыл в турецкую Анталию, чтобы встретиться с партнерами Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Как пишет ведомство, визит состоялся по приглашению турецкого коллеги Хакана Фидана.

Во время встречи с украинскими партнерами Сибига обсудит дипломатические усилия с целью достижения справедливого мира в Украине.

"Министр (Сибига, - ред.) подчеркнет приверженность Украины мирным усилиям и подчеркнет необходимость повышения давления на Россию, если она продолжит отвергать полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней и более широкие мирные усилия", - отмечает ведомство.

Отдельно стоит добавить, что сегодня, 14 мая, в Анталии начинается неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО, которую будет принимать министр иностранных дел Турции. 

Переговоры России и Украины в Турции

В ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин отказался от предложения о приостановлении боевых действий, однако заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. В ответ президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона не выступает против начала диалога с Москвой, однако подчеркнул: предварительным условием должно стать введение режима тишины.

Впоследствии Турция официально подтвердила свою готовность взять на себя роль посредника в запланированной встрече.

Также специальный представитель президента США Кит Келлог подчеркнул, что возможность переговоров появится только после введения режима прекращения огня.

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ТурцияАндрей СибигаВойна в Украине