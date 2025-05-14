Сибига прибыл в Турцию, чтобы обсудить достижение мира в Украине

Как пишет ведомство, визит состоялся по приглашению турецкого коллеги Хакана Фидана.

Во время встречи с украинскими партнерами Сибига обсудит дипломатические усилия с целью достижения справедливого мира в Украине.

"Министр (Сибига, - ред.) подчеркнет приверженность Украины мирным усилиям и подчеркнет необходимость повышения давления на Россию, если она продолжит отвергать полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней и более широкие мирные усилия", - отмечает ведомство.

Отдельно стоит добавить, что сегодня, 14 мая, в Анталии начинается неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО, которую будет принимать министр иностранных дел Турции.