Сибіга пояснив заяву Зеленського щодо послів та анонсував кадрові рішення

Президент України Володимир Зеленський вже ухвалив певні "кадрові рішення" щодо зміни керівників посольств у деяких країнах.
Як повідомляє РБК-Україна, про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону.
Міністр зазначив, що кадрові перестановки у дипломатичному корпусі пройдуть перед нарадою послів. Вона запланована на кінець липня.
"Геополітична ситуація вимагає від дипломатичної служби пошуку нових адаптованих до реалій і аргументів і підходів. Тому вже зараз президентом прийняті певні кадрові рішення щодо керівників деяких закордонних установ, адже мірило дуже просте: результат", - пояснив Сибіга.
За словами міністра, ефективність керівника закордонної дипломатичної установи вимірюється його роботою. Тобто у вигляді надання Україні військової, економічної та гуманітарної допомоги, а також підтримки громадян України за кордоном.
"Тому, безумовно, перед нарадою послів, яку схвалив президент України, будуть і відповідні кадрові рішення, які будуть спрямовані саме на посилення дипломатичної служби України", - резюмував Сибіга.
Нагадаємо, президент Зеленський 20 червня під час спілкування з журналістами анонсував, що Україна задіє комплекс заходів для посилення захисту проти Росії. Серед іншого він анонсував посилення українських дипломатичних позицій та низку кадрових змін серед дипломатів.
Окрім цього, буде розгорнуто виробництво зброї для потреб ЗСУ, яке почне виготовляти низка країн-партнерів. А ось росіян пропонується "роззброїти": західним компаніям, які постачають обладнання заводам Кремля, варто або деактивувати поставлені верстати, або взагалі відмовитися від постачань. В іншому випадку цим питанням займеться Україна.
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