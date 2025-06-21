Сибіга пояснив заяву Зеленського щодо послів та анонсував кадрові рішення

Міністр зазначив, що кадрові перестановки у дипломатичному корпусі пройдуть перед нарадою послів. Вона запланована на кінець липня.

"Геополітична ситуація вимагає від дипломатичної служби пошуку нових адаптованих до реалій і аргументів і підходів. Тому вже зараз президентом прийняті певні кадрові рішення щодо керівників деяких закордонних установ, адже мірило дуже просте: результат", - пояснив Сибіга.

За словами міністра, ефективність керівника закордонної дипломатичної установи вимірюється його роботою. Тобто у вигляді надання Україні військової, економічної та гуманітарної допомоги, а також підтримки громадян України за кордоном.

"Тому, безумовно, перед нарадою послів, яку схвалив президент України, будуть і відповідні кадрові рішення, які будуть спрямовані саме на посилення дипломатичної служби України", - резюмував Сибіга.