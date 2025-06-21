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"Україна буде захищатись". Зеленський оголосив низку заходів проти Росії

Субота 21 червня 2025 18:35
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"Україна буде захищатись". Зеленський оголосив низку заходів проти Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація відкидає будь-які мирні пропозиції. У зв'язку з цим Україна ухвалила ряд рішень і буде задіяно низку заходів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

"Ми вдячні всім, хто намагається просувати дипломатію. Але саме Росія відкидає мирні пропозиції. Причому всі мирні пропозиції: і американські, і, до речі, китайські, і європейські, і бразильські, і країн Африки, Індії", - сказав глава держави.

Він зазначив, що хто б не казав, що війну треба зупиняти, російський диктатор Володимир Путін не слухає. Саме він каже на весь світ, яким містам він загрожує і "який народ начебто не існує".

Зеленський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп це почує. І крім того, побачить, як Путін намагається зараз продовжили існування навіть іранському режиму, щоб таким чином продовжити час "своєму власному божевіллю і вбивству тисяч людей".

"Точно треба реагувати. Кожному у світі - визначатись. Ми зі свого боку в Україні ухвалили ряд нових рішень, враховуючи відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись", - наголосив глава держави.

Посилення санкцій

Президент розповів, що по-перше, будуть нові міжнародні заходи України "заради дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії".

"Я доручив окремо працювати з глобальним корпоративним сектором, і особливо по тому, що зберігає звʼязки російської енергетики та ОПК зі світом", - заявив Зеленський.

Крім того, буде активізовано санкційну роботу безпосередньо в Україні. Зокрема, щоб кожен, хто досі допомагає або співпрацює з Росією, або ж зберігає бізнеси на окупованій території - відчув, що це злочинна діяльність.

"Має бути забезпечена справедливість, зокрема завдяки внутрішнім рішенням", - наголосив лідер.

Ресурси на дрони

Другим кроком, держава направить більше ресурсів "в українські дрони всіх типів.

"Від дипстрайків до конкретного захисту від російських ніг на фронті", - інформує президент.

Зміна кадрових позицій

Зеленський анонсував, що буде зміна деяких кадрових позицій, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями. Це буде зроблено з метою збільшити як український потенціал у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості.

"Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць - зокрема, у форматі наради з усіма українськими послами - ми зробимо висновки щодо цієї трансформації. Зараз місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію - на окупанта, - щоб ускладнити їм ситуацію, а отже, щоб спростити нам шлях до миру", - сказав президент.

Зеленський також додав, що деталі сьогоднішніх доручень главі СБУ непублічні. Окремо будуть рішення РНБО, і вони вже готуються.

"Фактично в щоденному режимі ми будемо інформувати про те, що роблять українські дипломати заради досягнення наших українських цілей", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, днями Зеленський заявив, що Росія намагається відірвати США від України, показуючи готовність до діалогу. Саме у зв'язку з цим РФ погоджується проводити масштабні обміни полоненими.

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