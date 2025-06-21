Сибига объяснил заявление Зеленского относительно послов и анонсировал кадровые решения

Министр отметил, что кадровые перестановки в дипломатическом корпусе пройдут перед совещанием послов. Оно запланировано на конец июля.

"Геополитическая ситуация требует от дипломатической службы поиска новых адаптированных к реалиям и аргументов и подходов. Поэтому уже сейчас президентом приняты определенные кадровые решения в отношении руководителей некоторых зарубежных учреждений, ведь мерило очень простое: результат", - пояснил Сибига.

По словам министра, эффективность руководителя зарубежного дипломатического учреждения измеряется его работой. То есть в виде предоставления Украине военной, экономической и гуманитарной помощи, а также поддержки граждан Украины за рубежом.

"Поэтому, безусловно, перед совещанием послов, которое одобрил президент Украины, будут и соответствующие кадровые решения, которые будут направлены именно на усиление дипломатической службы Украины", - резюмировал Сибига.