Сибіга пояснив, на яку конкретну підтримку з боку Заходу розраховує Україна

Україна розраховує на конкретні рішення від західних союзників, які можуть допомогти у війні з Росією. Йдеться, зокрема, про далекобійні удари, збиття російських дронів та ракет, нарощення "оборонки" та постачання систем ППО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

"Допомога Заходу, наших найближчих союзників, це не про благодійність, це інвестиція в нашу спільну трансатлантичну безпеку. Дуже важливо, щоб ті кроки, які мають бути прийняті, приймались вчасно. Щоб ми не допускали втрати наших територій та не втрачали наших людей, щоб ми ставали самодостатніми за деякими напрямками", - сказав Сибіга.

Тому, на його думку, важливо ці рішення конвертувати в конкретні позиції.

"Вони дуже зрозумілі та ми їх доводимо щодня до столиць наших союзників", - зазначив міністр.

Перше рішення, за словами Сибіги, - це зняття будь-яких обмежень на застосування Україною далекобійної зброї по військових цілях на території Росії. Адже "це наше справедливе право".

"Друге - збиття російських дронів та ракет над територією України засобами ППО сусідніх держав. Росія провокує та тестує реакцію країн НАТО, тестує системи НАТО. Наша пропозиція та заклик - врешті прийняти це рішення", - ндодав глава МЗС.

Наступне рішення, за словами міністра, допомога і нарощування оборонних спроможностей та оборонної промисловості України.

"Це вже неодноразово лунало, але я повторю: Україна з початку повномасштабного вторгнення змогла в 6 разів наростити власне виробництво різних типів озброєння. Це також і про час і про економію коштів союзників, бо масштабування нашого виробництва допомагатиме нам ставати й сильнішими, і самодостатніми, і економитиме засоби наших союзників", - зазначив Сибіга.

Він також наголосив, що фундаментальним пріоритетом для України залишаються засоби ППО.

"Засоби ППО, щоб захистити наші головні міста, щоб захистити наші ядерні об'єкти на території України. Я вам нагадаю, що у нас є докази, що Росія готує удари по об'єктах ядерної інфраструктури, тому ми маємо їх захищати, а світ має твердо реагувати, щоб цього не допустити", - підкреслив глава МЗС.