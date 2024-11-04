Сибига объяснил, на какую конкретную поддержку со стороны Запада рассчитывает Украина

Украина рассчитывает на конкретные решения от западных союзников, которые могут помочь в войне с Россией. Речь идет, в частности, о дальнобойных ударах, сбивании российских дронов и ракет, наращивании "оборонки" и поставках систем ПВО.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ответ на вопросы корреспондента РБК-Украина во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Помощь Запада, наших ближайших союзников, это не о благотворительности, это инвестиция в нашу общую трансатлантическую безопасность. Очень важно, чтобы те шаги, которые должны быть приняты, принимались вовремя. Чтобы мы не допускали потери наших территорий и не теряли наших людей, чтобы мы становились самодостаточным по некоторым направлениям", - сказал Сибига.

Поэтому, по его мнению, важно эти решения конвертировать в конкретные позиции.

"Они очень понятны и мы их доводим каждый день в столицы наших союзников", - отметил министр.

Первое решение, по словам Сибиги, - это снятие каких-либо ограничений на применение Украиной дальнобойного оружия по военным целям на территории России. Ведь это наше справедливое право.

"Второе - сбивание российских дронов и ракет над территорией Украины средствами ПВО соседних государств. Россия провоцирует и тестирует реакцию стран НАТО, тестирует системы НАТО. Наше предложение и призыв - наконец принять это решение", - добавил глава МИД.

Следующее решение, по словам Министра, помощь и наращивание оборонных способностей и оборонной промышленности Украины.

"Это уже неоднократно звучало, но я повторю: Украина с начала полномасштабного вторжения смогла в 6 раз нарастить собственное производство различных типов вооружения. Это также и о времени и экономии средств союзников, потому что масштабирование нашего производства будет помогать нам становиться и сильнее, и самодостаточным, и будет экономить средства наших союзников", - отметил Сибига.

Он также подчеркнул, что фундаментальным приоритетом для Украины остаются средства ПВО.

"Средства ПВО, чтобы защитить наши главные города, чтобы защитить наши ядерные объекты на территории Украины. Я вам напомню, что у нас есть доказательства, что Россия готовит удары по объектам ядерной инфраструктуры, поэтому мы должны их защищать, а мир должно твердо реагировать, чтобы этого не допустить", - подчеркнул глава МИД.