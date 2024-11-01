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Зеленський розкритикував Захід за зволікання з відповіддю на війська КНДР в Росії

Україна, П'ятниця 01 листопада 2024 22:41
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Зеленський розкритикував Захід за зволікання з відповіддю на війська КНДР в Росії Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна, як і світ наразі бачить кожен майданчик, на якому Росія накопичує солдатів з Північної Кореї. Однак замість дозволу на необхідну далекобійність, партнери спостерігають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив, що маючи інформацію про всі майданчики, де Росія готує північнокорейських військових, Україна могла б ударити превентивно.

"Якби в нас була ця можливість - бити достатньо далекобійно. І це залежить від партнерів. Але замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях", - заявив він

Президент підкреслив, що кожен у світі, хто дійсно хоче, щоб ця війна Росії проти України не розширювалась і щоб війна з Європи не перекинулась на інші регіони світу, - кожен мусить не просто спостерігати.

"Треба діяти. Треба, щоб слова про неприпустимість ескалації та розширення війни співпадали з діями", - підсумував Зеленський.

Солдати КНДР у Росії

Нагадаємо, що від початку жовтня Північна Корея почала перекидати своїх військових до Росії. За даними української розвідки, минулого тижня на російській території було помічено понад 10 тисяч солдатів з КНДР.

Учора, 31 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що 8 тисяч із цих військових наразі перебувають у Курській області. Вони поки що не беруть участі в бойових діях, але ситуація може змінитися найближчими днями.

Раніше Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін перевіряє реакцію Заходу на присутність північнокорейських військ у РФ. Якщо реакція виявиться слабкою, кількість військових із КНДР у Росії може збільшитися.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Північна Корея
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