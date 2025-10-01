Сибіга потролив Орбана через заяву щодо вступу України до ЄС і НАТО

Нагадаємо, нещодавно Орбан розповів, що Угорщина відмовляється входити до одних організацій з Україною, включно з НАТО та ЄС. Він заявив про необхідність створення стратегічного альянсу з Україною замість включення її до існуючих союзів.

"Угорці не хотіли б належати до того ж інтеграційного формату, навіть військового, як НАТО, або політико-економічного, як Європейський союз, разом з українцями", - повідомив він.

Блокування вступу України до ЄС

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може знайти підтримку у своєму небажанні підтримувати вступ України до ЄС. Зокрема, йдеться про французького лідера Еммануеля Макрона.

Крім того, Євросоюз обговорює тимчасовий обхід угорського вето на переговорах про вступ. Єврокомісія запропонувала скоригувати правила і навіть без формального рішення почати технічну роботу за кількома кластерами.

Такий крок дасть змогу просувати реформи і зближення законодавства України та Молдови з європейськими нормами.

Раніше РБК-Україна писало, що, згідно із даними Євробарометра за весну 2025 року, 60% жителів європейських країн схвалюють надання ЄС статусу кандидата Україні. Водночас 34% респондентів виступили проти.